توك شو| ترامب يشيد بالرئيس السيسي.. مصطفى بكري: كلمات التقدير جاءت نتيجة سنوات من الصمود في منطقة مضطربة.. هل تحصل أسرتك على 900 جنيه شهريا بدل الخبز؟ تفاصيل منظومة الدعم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:





ترامب يشيد بالرئيس السيسي.. مصطفى بكري: كلمات التقدير جاءت نتيجة سنوات من الصمود في منطقة مضطربة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفه له بأنه "رجل عظيم"، تعكس تقديراً للدور الذي قامت به القيادة المصرية خلال السنوات الماضية في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.

مع ألفين سلامة.. نهاية ساخنة لمداخلة أحمد الطيب مع بسمة وهبة بسبب مصطفى شوبير

شهد برنامج "90 دقيقة" سجالًا على الهواء بين الإعلامية بسمة وهبة والمعلق الرياضي أحمد الطيب، بعد مناقشة تصريحات الأخير حول الحالة النفسية لحارس منتخب مصر مصطفى شوبير قبل إحدى المباريات، وانتهت المداخلة بإنهاء الطيب للاتصال عقب نقاش حاد بين الطرفين.

سيدة تجمع بين زوجين.. أزهري يؤكد أن هذا من علامات الساعة

أكد الشيخ عطية محمد عطية، أحد علماء الأزهر الشريف ، أن ما أُثير خلال الأيام الماضية بشأن سيدة تجمع بين زوجين يعد أمرًا غريبًا وغير مألوف في المجتمع، مشيرًا إلى أن التقارير المتداولة أفادت بأن السيدة بررت ذلك بحبها للطرفين.

هل تحصل أسرتك على 900 جنيه شهريًا بدل الخبز؟ تفاصيل منظومة الدعم في مصر الكاملة

تشهد منظومة الدعم في مصر توجهًا نحو تطبيق نظام الدعم النقدي، في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة أكبر.

بشرى لأصحاب المعاشات.. تعويضات للمتضررين وإنهاء أزمة التأخير بالكامل قبل سبتمبر

في تطور جديد بشأن أزمة تأخر صرف بعض مستحقات المعاشات، كشف النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد لمناقشة الأزمة، مؤكدًا أن هناك تعهدات واضحة بإنهاء المشكلات القائمة وصرف تعويضات للمستحقين المتضررين.

هايدي الفضالي: أرفض حبس الأب بقضايا الأسرة.. لأنه يحوله من مربٍ لـ متهم

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، أن هناك العديد من الملاحظات والمشكلات التي أُثيرت بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه مع فتح باب النقاش حول المشروع سيتم الاستماع إلى الشكاوى والمقترحات التي طرحتها مختلف فئات المجتمع.

استشاري علاقات أسرية للسيدات: اشتغلي لنفسك وما تدفعيش فاتورة الكهرباء

أكدت الدكتورة آية عبدالحميد، استشاري العلاقات الأسرية والتربوية، أن الزوجة ليست ملزمة بالإنفاق على المنزل أو تحمل الأعباء المادية الأساسية للأسرة، مشددة على أن مسؤولية النفقة وتوفير احتياجات البيت تقع على عاتق الزوج في المقام الأول.

طارق حجي: 3 يوليو أنقذ مصر من سيناريوهات الفوضى والانقسام

أكد طارق حجي، المفكر والباحث، أن الأحداث التي شهدتها مصر في 3 يوليو مثلت محطة فارقة في الحفاظ على استقرار الدولة، مشيرا إلى أنها أسهمت في تجنب سيناريوهات خطيرة كان من الممكن أن تدفع البلاد نحو حالة من الانقسام والصراع الداخلي.

الرفق بالحيوان: إنشاء شلترات خارج المدن الحل العلمي لأزمة الكلاب الضالة

أكد الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أن الدولة بدأت تتعامل بشكل منظم مع أزمة انتشار الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية، عبر توجه يقوم على الأساليب العلمية لإنشاء مأوى للحيوانات خارج الكتل السكنية، بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي وحماية المواطنين في الوقت نفسه.

صدمة في أسواق الذهب.. المعدن الأصفر يفقد أكثر من 2% بعد رسائل الفيدرالي المتشددة

شهدت أسواق الذهب والمعادن الثمينة تراجعات حادة عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة، وسط رسائل تشدد قوية من رئيسه الجديد كيفن وارش، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.



