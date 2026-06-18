نسبة 70% من طلبات الطلاق تبدأ من الزوجة.. هايدي الفضالي تكشف مفاجأة

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، أن هناك حديثًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة حول قانون الأحوال الشخصية، لكنها شددت على أن الحفاظ على الأسرة يجب أن يكون أولوية قبل اللجوء إلى المحاكم والدخول في نزاعات قضائية.

وأضافت رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تنصح الأزواج بالحرص على استخدام الكلمات الطيبة والتعبيرات الرومانسية في التعامل مع زوجاتهم، مؤكدة أن كلمة جميلة واحدة قد تكون كفيلة بتحويل الخلاف إلى حالة من التفاهم والمودة.

ولفتت إلى أنها ترى نماذج كثيرة من الأزواج الذين يحرصون على توجيه كلمات التقدير والمحبة لزوجاتهم بشكل مستمر، مؤكدة أن الرجل يستطيع احتواء زوجته بالحوار والاهتمام، كما أن الزوجة عليها أن تكون سندًا وداعمًا لزوجها في مختلف الظروف.

وأشارت إلى أن بعض الخلافات الأسرية تتفاقم بسبب التسرع في التفكير بالانفصال، داعية الزوجين إلى منح العلاقة فرصة للحوار والتفاهم قبل اتخاذ قرارات مصيرية.

قرار الطلاق بيكون من الست بنسبة 70%

وأضافت أن نسبة كبيرة من طلبات الطلاق تكون بناءً على رغبة الزوجة وهذه وصلت لـ 70%، مشددة على أهمية التحلي بالصبر والسعي إلى الحفاظ على استقرار الأسرة متى كان ذلك ممكنًا، خاصة في وجود أطفال، مع التأكيد على أن استمرار الحياة الزوجية يجب أن يكون قائمًا على الاحترام المتبادل والقدرة على التعايش، وليس على تحمل الضرر أو الإساءة.