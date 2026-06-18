عضو بالمحامين: الخلع به عوار.. نحتاج حوارًا مجتمعيًا صريحًا حول قانون الأحوال الشخصية

أكد ربيع جمعة الملواني، المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين، أن قانون الخلع الموجود ضمن قانون الأحوال الشخصية الحالي تم إقراره عام 2000، معتبرًا أن تطبيقه بصورته الحالية له آثار سلبية على المجتمع معلقًا :"الخلع به عوار".

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه يجب إجراء حوار مجتمعي جاد وصريح حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، يتم خلاله عرض جميع المشكلات والتحديات المرتبطة بالقانون ومناقشتها قبل إقرار أي تعديلات أو إصدار قانون جديد.

ولفت إلى أن ما يحدث حاليًا في بعض قضايا الخُلع يثير الكثير من الجدل، مؤكدًا ضرورة إعادة تقييم بعض المواد القانونية بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن واقعة الخُلع المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتم في إطار مختلف، موضحًا أن الظروف والآليات القانونية الحالية تختلف عن السياقات التاريخية، وهو ما يستدعي دراسة متأنية عند المقارنة بينهما.

وأكد أن إدراج الخلع ضمن قانون الأحوال الشخصية عام 2000 جاء بعد قرون طويلة من الفقه والاجتهادات القانونية، مشددًا على أهمية استمرار النقاش المجتمعي والقانوني حول أفضل السبل لتطوير التشريعات الأسرية بما يحقق الاستقرار الأسري ويحفظ الحقوق.