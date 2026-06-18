قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدو بعد تعادل البرتغال: البداية لم تكن كما نريد لكن المشوار مستمر
إعلان حاسم.. نائب ترامب: "الستين يوما" للتوصل إلى اتفاق مع إيران تبدأ اليوم
لمنعها من تنفيذ قرار إزالة.. القبض على شخص أشعل النار فى رئيسة وحدة محلية بكفر الشبخ
شوبير: مفاوضات ساخنة بين الأهلي وإنبي بشأن ثلاثي الفريق
الأرجنتين تتصدر المجموعة العاشرة.. والجزائر تتراجع بعد الخسارة الثقيلة أمام بطل العالم
كاميرات المراقبة ترصد لحظة وصول صبري نخنوخ لمعرض السيارات في واقعة مشاجرة التجمع.. التحقيقات
إحالة 8 متهمات للمحاكمة العاجلة في واقعة سقوط طفلة ووفاتها بمدرسة خاصة بشبرا الخيمة
ما حكم سفر المرأة لأداء العمرة والحج بدون محرم؟
نائب ترامب مهاجما بن غفير وسموتيريش: ما اقتراحكم للحل غير القـ تل؟
1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة
الرئيس السيسي يثمن حكمة ترامب وتفاعل بيزشكيان.. ويشيد بجهود "الرباعية" في الاتفاق التاريخي
تفاصيل العملات الأجنبية.. الدولار يسجل 49.84 جنيه واليورو بـ57.81
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هايدي الفضالي : ربط الخلع بموافقة الزوج يعيدنا إلى "فيلم أريد حلاً"

هايدي الفضالي
هايدي الفضالي
اخبار توك شو

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، رفضها التفرقة بين الزوج والزوجة في العقوبات المنصوص عليها بقانون الأحوال الشخصية، مشددة على ضرورة تحقيق المساواة في المساءلة القانونية بين الطرفين.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها ترفض المقولة الشائعة: "الزوجة كباية والرجل شفشق"، مؤكدة أن الرجل والمرأة متساويان أمام القانون، وأن العقوبات يجب أن تكون متوازنة في حال ارتكاب المخالفة أو المشكلة الأسرية نفسها.

ولفتت إلى أنها تؤيد استمرار العمل بنظام الخُلع، باعتباره وسيلة قانونية تتيح للمرأة إنهاء العلاقة الزوجية إذا استحال استمرار الحياة مع زوجها.

وتابعت: "هناك أزواج يتركون زوجاتهم معلقات لسنوات طويلة، خاصة إذا كانت الزوجة ترغب في الطلاق أو الخُلع، بينما يسافر الزوج أو يتزوج وينجب، وتظل الزوجة تنتظر في أروقة المحاكم إذا كان الخُلع مرتبطًا بحضوره".

وأشارت إلى أن اشتراط حضور الزوج أو موافقته على الخُلع قد يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وحرمان بعض السيدات من حقهن في إنهاء العلاقة الزوجية، مؤكدة أن ذلك يعيد إلى الأذهان المعاناة التي جسدها فيلم أريد حلاً، والذي تناول المشكلات التي كانت تواجه النساء في الحصول على الطلاق قبل إدخال تعديلات تشريعية على قوانين الأحوال الشخصية.

هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة محكمة الأسرة فيلم أريد حلاً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

القرآن الكريم

كنز عظيم في آيتين .. داوم على قراءتهما كل ليلة

ترشيحاتنا

فيلم Toy Story 5

انطلاق عرض Toy Story 5 في 41 دار عرض بمصر مع طرحه عالميا

أحمد الفيشاوي وطليقته

بحضور ابنتهما لينا.. طليقة أحمد الفيشاوي «هند الحناوي» تحتفل بزواجها

ياسمين صبري

ما سر ستوري ياسمين صبري؟.. صورة عن تعريف الصوفية تثير التساؤلات

بالصور

أطعمة غنية بالكوليسترول مفيدة للقلب وأخرى عليك تجنبها.. دراسة توضح الحقيقة الكاملة

أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار
أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار
أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد