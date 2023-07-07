استشهاد فلسطينيين واعتقال 3.. الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس والتصعيد مستمر بالضفة الغربية

أفاد تقرير، بثَّته فضائية “العربية”، حول اقتحام الجيش الإسرائيلي لـ" نابلس"، حيث أوضح أنه شن عملية مباغتة، اقتحم خلالها مدينة نابلس بأعداد كبيرة، و اغتال فلسطينيين واعتقل 3 آخرين.

دفعت القوات الإسرائيلية، بتعزيزات عسكرية للمدينة، تضمنت عددا كبيرا من عربات الجيش، وحاصرت منزلا في البلدة القديمة.

فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية، وبين مقاتلين فلسطينيين، أوقعت عددا من الجرحى قبل انسحاب الجيش من المنطقة.

تصعيد في الضفة الغربية

ويتزامن اقتحام نابلس، مع تصعيد، شهدته الضفة الغربية في الأيام الماضية، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين، استمرت ليومين، مخلفة عشرات القتلى والجرحى.