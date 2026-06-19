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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجزائر تصعد ضد الفيفا احتجاجا على تجاهل الـ VAR وعدم طرد ميسي

لقطة ميسي
لقطة ميسي
محمد بدران

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، احتجاجًا على القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مواجهة منتخب الجزائر أمام الأرجنتين، في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026.

وكتب الناقد الرياضي أحمد جلال، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الاتحاد الجزائري احتج على عدم طرد ميسي في لقاء الأرجنتين والجزائر، وتقدم بشكوى إلى فيفا ضد الحكم سيمون مارشينياك، وذلك وفقًا لتقارير صحفية جزائرية".

وطالب الاتحاد الجزائري بالحصول على توضيح رسمي بشأن عدم تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة تدخل ليونيل ميسي ضد المدافع عيسى ماندي، وهي اللقطة التي اعتبرها الجانب الجزائري تستوجب الطرد المباشر، أو على الأقل استدعاء حكم الساحة لمراجعتها.

وأشار الاتحاد الجزائري إلى أن الحكم اكتفى باحتساب مخالفة دون إشهار أي بطاقة بحق قائد المنتخب الأرجنتيني، كما لم يتدخل حكام تقنية الفيديو رغم وضوح الواقعة، بحسب ما جاء في الشكوى.

وجاءت الشكوى عقب خسارة المنتخب الجزائري بثلاثية نظيفة أمام الأرجنتين، في مباراة تألق خلالها ليونيل ميسي، إلا أن الجدل التحكيمي فرض نفسه على أحداث اللقاء الذي أداره الحكم البولندي سيمون مارشينياك.

ميسي كأس العالم الجزائر الأرجنتين

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