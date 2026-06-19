يامال يحسم موقفه من مواجهة السعودية: لست جاهزًا لـ 90 دقيقة كاملة

حدد لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، موقفه من المشاركة أمام السعودية في المواجهة المرتقبة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لم يستعد كامل جاهزيته البدنية بعد الإصابة التي تعرض لها مع برشلونة في نهاية الموسم الماضي.

وقال يامال في تصريحات للتلفزيون الإسباني الرسمي، إن مشاركته أساسيا طوال المباراة لا تبدو واردة في الوقت الحالي، موضحًا: "لا أعتقد أنني مستعد لخوض مباراة كاملة، وما زلت في مرحلة التأقلم، لكن يمكنني اللعب في الدقائق التي يراها المدرب مناسبة".

الإصابة كانت مصدر قلق قبل المونديال

وأشار لاعب برشلونة إلى أن الإصابة التي تعرض لها قبل البطولة أثارت مخاوفه بشأن اللحاق بكأس العالم، مؤكدًا أن الجهاز الطبي طمأنه بشأن جاهزيته للمشاركة في البطولة.

وأضاف: "أي لاعب يتعرض لإصابة قبل كأس العالم يفكر كثيرًا في إمكانية اللحاق بالبطولة، لكن الحمد لله الأطباء أكدوا أنني سأكون جاهزًا، وأنا سعيد بوجودي هنا".

نيكو ويليامز يتفوق بدنيًا

وتحدث يامال عن زميله نيكو ويليامز، مشيرًا إلى أنه في حالة بدنية أفضل خلال الفترة الحالية.

وقال: "نيكو أفضل مني بدنيًا الآن، ولا داعي للاستعجال، فنحن نمتلك منتخبًا قويًا يضم لاعبين مميزين قادرين على تقديم الإضافة".

مواجهة مصيرية بعد تعثر الافتتاح

وتكتسب مباراة السعودية أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الإسباني؛ بعد تعادله سلبيًا أمام كاب فيردي في الجولة الأولى، ما يجعل الفوز ضرورة لتعزيز فرص "لا روخا" في التأهل إلى الدور التالي.

وكان يامال قد شارك بديلًا في الدقائق الأخيرة من مواجهة كاب فيردي، دون أن يتمكن من تغيير نتيجة اللقاء.

يامال: شعبيتي لا تؤثر على تركيزي

وعن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها في الولايات المتحدة خلال البطولة، أكد يامال أنه يتعامل مع الأمر بشكل طبيعي.

وأوضح: "أعرف مكانتي داخل إسبانيا وخارجها، لكن تركيزي دائمًا يكون داخل الملعب، وأسعى لتقديم أفضل مستوى لإسعاد الجماهير التي تتابعني".