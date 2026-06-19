بعد بكائه على الهواء.. هشام حنفي للجماهير: مكنتش متخيل كمية الحب دي

حرص هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، على توجيه رسالة شكر إلى جماهيره، بعد موجة الدعم الكبيرة التي تلقاها إثر ظهوره باكيًا خلال استضافته في برنامج "الحريفة" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم".

وكتب هشام حنفي عبر حسابه على "فيسبوك": "كلمتين من القلب.. بصراحة، مكنتش متخيل كمية الحب دي. قريت كل رسالة وصلتلي، ويمكن مقدرتش أرد على الكل، لكن والله كل كلمة دعاء، وكل رسالة دعم، وكل إحساس صادق وصل لقلبي وأثر فيا بشكل كبير. شكرًا لكل واحد وقف جنبي، وسأل عني، وافتكرني بدعوة من قلبه. ربنا يديم عليكم نعمة المحبة، وما يحرمنيش منكم أبدًا."

وجاءت رسالة هشام حنفي بعد ساعات من تأثره الشديد على الهواء، عندما قرأ الإعلامي محمد الليثي، خلال برنامج "الحريفة"، رسالة من أحد المشجعين أشاد فيها بأخلاق نجم الأهلي السابق، وجاء فيها: "هشام حنفي من يومه محترم ومهذب، وعنده شجاعة وحماس، وغيرته على الأهلي واضحة. لم أقابله من قبل، لكن طريقة تفكيره منذ اعتزاله كونت منه شخصية محترمة جدًا."

ولم يتمالك هشام حنفي دموعه بعد سماع الرسالة، ورد قائلًا: "أول مرة حد يديني حقي، والله لأني مخدتش حقي خالص، ودائمًا مش باخد حقي، لكن الرسالة دي ادتني حقي كله."

ويعد هشام حنفي من أبرز نجوم الأهلي السابقين، إذ توج مع الفريق بـ14 لقبًا، بينها 6 ألقاب متتالية في الدوري المصري الممتاز، و3 بطولات عربية، ولقب دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى كأس السوبر الأفريقي، قبل أن يختتم مشواره مع القلعة الحمراء تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

وكان النادي الأهلي أعلن، في 4 يونيو الجاري، تعيين هشام حنفي مشرفًا على الكرة بنادي دلفي، الذي يرعاه الأهلي، لمدة خمس سنوات، وذلك بعد توقيع اتفاقية رسمية بين الطرفين.