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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل استشهاد فلسطينيين في نابلس

تشيع جثمان شهيدان
تشيع جثمان شهيدان في نابلس

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات الأوضاع في نابلس بعد استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، إذ قالت  إن الشهيدين ينتميان إلى كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأضافت السلامين، خلال رسالة لها على الهواء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قوة عسكرية خاصة اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس صباح اليوم، ثم حدث اشتباك مسلح بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين وتم محاصرة منزل واعتلى القوات أسطح المنازل ثم قامت قوات الاحتلال باغتيال الشهيدين، واعتقال 3 آخرين.

وتابعت: "تم تشييع جنازة الشابين من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في نابلس" موضحة أن كتائب أبو علي مصطفى أكدت أن هذا الاغتيال لن يمر مرور الكرام وسيكون هناك رد على جنود قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن تشييع جثماني الشهيدين كان في صلاة الجمعة، وكانت هناك هتافات منددة بعملية الاغتيال من قبل أبناء مدينة نابلس.
 

نابلس توك شو القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني مراسلة قناة القاهرة الإخبارية

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