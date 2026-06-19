المغول والعالم الإسلامي.. كيف أعاد الغزاة رسم خرائط القوة والحضارة في الشرق؟

يواصل المركز القومي للترجمة إتاحة أبرز الأعمال الفكرية والتاريخية التي تسهم في فهم التحولات الكبرى التي صنعت تاريخ العالم، ومن بينها كتاب "المغول والعالم الإسلامي" للمؤرخ البريطاني بيتر جاكسون، وترجمة الدكتورة منى زهير الشايب، ليقدم للقارئ العربي دراسة عميقة وشاملة لأحد أكثر الفصول تأثيرًا وإثارة للجدل في التاريخ الإسلامي.

ينطلق الكتاب من مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي شغلت المؤرخين والباحثين عبر القرون؛ فكيف تمكن المغول من إخضاع تلك المساحات الشاسعة من الأراضي الإسلامية خلال عقود قليلة فقط؟ وما حجم الدمار الذي خلفته حملات الغزو في المدن والمجتمعات الإسلامية؟ وإلى أي مدى تفاقمت آثار هذا الدمار نتيجة الحروب اللاحقة التي اندلعت بين خانات المغول المتنافسة والمتعادية؟

كما يتناول الكتاب تأثير الهيمنة المغولية على الأمراء المسلمين الذين خضعوا لسلطان المغول، وعلى الرعايا المسلمين في حياتهم اليومية، مستكشفًا الكيفية التي نظر بها هؤلاء إلى حكامهم الجدد، وما طبيعة العلاقة التي تشكلت بين الطرفين في ظل واقع سياسي واجتماعي شديد التعقيد.

ولا يتوقف المؤلف عند حدود الغزو والحروب، بل يتتبع التحولات العميقة التي شهدها المجتمع المغولي نفسه، موضحًا كيف اعتنق أفراد السلالة الجنكيزية وقادتهم العسكريون وأتباعهم الإسلام، وكيف انعكس ذلك على البنية الاجتماعية والفكرية في المناطق الخاضعة لحكمهم.

ويكشف الكتاب كذلك عن النتائج المترتبة على اندماج دار الإسلام داخل إمبراطورية عالمية واسعة الامتداد، وما ترتب على ذلك من تفاعلات حضارية وثيقة مع الصين، صاحبة واحدة من أعرق الحضارات غير الإسلامية وأكثرها تعقيدًا، بما أسهم في تشكيل واقع سياسي وثقافي جديد تجاوز حدود الجغرافيا التقليدية للعالم الإسلامي.

ومن خلال رؤية تاريخية دقيقة وموثقة، يقدم "المغول والعالم الإسلامي" إجابات ثرية عن هذه التساؤلات، كاشفًا عن جوانب متعددة من مرحلة لم تكن مجرد حقبة من الغزو والدمار، بل فصلًا تاريخيًا أعاد رسم خرائط القوة والثقافة والتفاعل الحضاري في العالم.