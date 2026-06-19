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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لهذا السبب.. هشام حنفي يدخل في نوبة بكاء: اتظلمت وما أخدتش حقي

هشام حنفي
هشام حنفي
محمد بدران

دخل هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، في نوبة بكاء خلال استضافته ببرنامج "الحريفة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، الذي يقدمه الإعلامي محمد الليثي، وذلك بعد تأثره برسالة وجهها إليه أحد المشجعين.

وقرأ محمد الليثي رسالة المشجع، والتي جاء فيها: "هشام حنفي من يومه محترم ومهذب، وعنده شجاعة وحماس، وغيرته على الأهلي واضحة. لم أقابله من قبل، لكن طريقة تفكيره منذ اعتزاله كونت منه شخصية محترمة جدًا."

وأثرت كلمات المشجع بشكل كبير في هشام حنفي، ليدخل في نوبة بكاء على الهواء، قبل أن يرد قائلًا: "أول مرة حد يديني حقي، والله لأني ما أخدتش حقي خالص، ودائمًا مش باخد حقي، لكن الرسالة دي ادتني حقي كله."

ويعد هشام حنفي من أبرز نجوم الأهلي السابقين، إذ توج مع الفريق بـ14 لقبًا، بينها 6 ألقاب متتالية في الدوري المصري الممتاز، و3 بطولات عربية، ولقب دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى كأس السوبر الأفريقي، قبل أن يختتم مشواره مع القلعة الحمراء تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

وكان النادي الأهلي أعلن، في 4 يونيو الجاري، تعيين هشام حنفي مشرفًا على الكرة بنادي دلفي، الذي يرعاه الأهلي، لمدة خمس سنوات، وذلك بعد توقيع اتفاقية رسمية بين الطرفين.

هشام حنفي الأهلي نوبة بكاء

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