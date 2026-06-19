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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تعلن حزمة دعم إنساني إضافية للبنان خلال زيارة ثلاثية مع فرنسا وقطر

بريطانيا تعلن حزمة دعم إنساني إضافية للبنان خلال زيارة ثلاثية مع فرنسا وقطر
بريطانيا تعلن حزمة دعم إنساني إضافية للبنان خلال زيارة ثلاثية مع فرنسا وقطر
أ ش أ

أعلنت الحكومة البريطانية تقديم دعم إنساني جديد للبنان في إطار الاستجابة للأزمة المتفاقمة في البلاد، يشمل مساعدات غذائية وصحية وتعليمية، وذلك خلال زيارة قامت بها وزيرة التنمية جيني تشابمان إلى بيروت برفقة نظيريها الفرنسي والقطري.

وخلال أول زيارة وزارية لها إلى لبنان، التقت تشابمان عائلات نازحة في بيروت، ووجهت الشكر لفرق الطوارئ على جهودها المستمرة، مؤكدة أهمية الاستقرار الإقليمي والالتزام بوقف إطلاق النار.

تأتي الزيارة المشتركة لتأكيد أهمية التعاون الدولي في التعامل مع الوضع الإنساني في لبنان، والحاجة الملحة لخفض التصعيد.

وأكدت بريطانيا وفرنسا وقطر دعمها القوي للحكومة والشعب اللبناني، والتزامها المشترك بتقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.

وأعلنت لندن حزمة تمويل جديدة بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني ستُخصص لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية للفئات المتضررة من الأزمة، على أن يتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية وشركاء إنسانيين موثوقين يعملون مع المجتمعات المحلية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى 30 مليون جنيه إسترليني سبق أن أعلنتها بريطانيا منذ مارس الماضي للاستجابة للاحتياجات الطارئة.

ومن المقرر أن تواصل الوزيرة زيارتها غدًا، حيث ستقوم بتسليم ثماني سيارات إسعاف ممولة من بريطانيا إلى الصليب الأحمر اللبناني، بالتعاون مع الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتّانة والصليب الأحمر البريطاني.

وقالت وزيرة التنمية جيني تشابمان إن الاتفاق الأمريكي–الإيراني الأخير يمثل خطوة مهمة لخفض التوترات ودعم الاستقرار الإقليمي وإعادة فتح مسارات التجارة العالمية، مؤكدة أن الأولوية الآن هي دعم تنفيذ الاتفاق وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم، بما يشمل إنهاء الأعمال العدائية في لبنان.

وأضافت أن "التصعيد الإسرائيلي غير المسئول وغير المتناسب في لبنان يجب أن يتوقف، كما يجب أن تتوقف هجمات حزب الله على إسرائيل"، مشيرة إلى أن المدنيين اللبنانيين "دُفعوا إلى صراع لم يختاروه".

كما شددت خلال زيارتها مع الشريكين الفرنسي والقطري على أن المجتمع الدولي شهد التأثير الإنساني المدمر للصراع، مؤكدة ضرورة دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، ووقف إطلاق نار مستدام في لبنان.

وخلال الزيارة، التقى الوزراء الثلاثة بعدد من المسئولين اللبنانيين؛ للتأكيد على دعم الحكومة وسيادة لبنان، مع الإشادة بالمحادثات المباشرة الأخيرة بين إسرائيل ولبنان، والدعوة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية كأفضل طريق نحو السلام.

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق من تداعيات الصراع على المدنيين، بما في ذلك النزوح الواسع وتأثيره على التعليم والمخاطر التي تواجه فرق الإسعاف والطوارئ، داعين جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأكدت بريطانيا استمرار تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم الاستقرار الإقليمي، ومواصلة الانخراط الدبلوماسي والإنساني مع لبنان.

الحكومة البريطانية تقديم دعم إنساني جديد للبنان مساعدات غذائية وصحية وتعليمية وزيرة التنمية جيني تشابمان وقف إطلاق النار

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