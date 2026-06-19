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مقتل 4 جنود إسرائيليين في هجوم لحزب الله بجنوب لبنان وسقوط 18 قتيلا في غارات إسرائيلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 4 جنود إسرائيليين في هجوم لحزب الله بجنوب لبنان وسقوط 18 قتيلا في غارات إسرائيلية

مقتل 4 جنود إسرائيليين في هجوم لحزب الله بجنوب لبنان وسقوط 18 قتيلا في غارات إسرائيلية
مقتل 4 جنود إسرائيليين في هجوم لحزب الله بجنوب لبنان وسقوط 18 قتيلا في غارات إسرائيلية
أ ش أ

قُتل أربعة جنود من الجيش الإسرائيلي وأصيب خمسة آخرون في هجوم نفذه حزب الله على بلدة كفر تبنيت بجنوب لبنان، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا جراء غارات إسرائيلية على مناطق لبنانية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الهجوم استهدف دبابة تابعة للواء المدرعات 401 في بلدة كفر تبنيت، حيث أصابها ما يُعتقد أنه طائرة مسيّرة أو صاروخ مضاد للدروع، ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الأربعة، بينهم المقدم دور جداليا بن شمعون، قائد الكتيبة 52 التابعة للواء. وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف الجيش أن خمسة جنود آخرين أُصيبوا في هجوم منفصل وقع في المنطقة نفسها بعد ساعات من الهجوم الأول.

في المقابل، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 18 شخصًا على الأقل جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في لبنان، دون أن توضح ما إذا كان القتلى من المدنيين أم من المقاتلين.

الجيش الإسرائيلي حزب الله بلدة كفر تبنيت بجنوب لبنان وزارة الصحة اللبنانية غارات إسرائيلية

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