محافظ أسوان: بدء العمل فى مشروع تطوير مداخل معبد فيلة وفق أحدث المعايير العالمية

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بفريق التصميم والتنفيذ لمشروع تطوير مداخل معبد فيلة ، التابع لمؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر ، حيث يتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ، والجهات الآخرى وهى الطرق ، والكهرباء ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والهيئة العامة للطرق والكبارى ، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، والمراسى ، والمحاجر ، والذى تم فى إطاره توقيع محضر تنسيقى بين كافة الجهات المذكورة فى ضوء تنفيذ رؤية أسوان 2040 ، وتوجيهات القيادة السياسية بتحويل المحافظة إلى مقصد سياحى عالمى متكامل.

وضم فريق العمل كل من المهندس زياد عامر ، والمهندس محمود عبد ربه ، إلى جانب ناهد سيد المستشار القانونى للمشروع حيث تم إستعراض الرؤى التصميمية التى إعتمدها المحافظ ، ووضع برنامج زمنى للتنفيذ فى غضون 5 أشهر بدءاً من الغد وفق أحدث المعايير العالمية للحفاظ على الطابع الأثرى والتاريخى للموقع .

معبد فيلة

وأكد محافظ أسوان أن المشروع يستهدف الإرتقاء بالمظهر الحضارى لأحد أبرز المقاصد الأثرية فى مصر والعالم من خلال تطوير المدخل الرئيسى لمعبد فيلة بما يعكس قيمته التاريخية الفريدة ، ويعزز الهوية البصرية للمحافظة بما يتناسب مع مكانتها السياحية .

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن المشروع يمثل خطوة نوعية ضمن خطة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة ، مشدداً على أهمية تحقيق التكامل بين الحفاظ على التراث الأثرى وتطوير الخدمات السياحية بما يسهم فى تقديم تجربة متميزة للزائرين .

وأشار عمرو لاشين إلى أن تطوير مداخل معبد فيلة يأتى ضمن سلسلة من المشروعات التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الجاذبية السياحية لأسوان بما يدعم موقعها على خريطة السياحة العالمية ، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .