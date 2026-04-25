تحركات دبلوماسية مكثفة لإيران .. عراقجي يصل مسقط بعد محطة إسلام آباد

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة العمانية مسقط، مساء السبت، على رأس بعثة دبلوماسية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وأوضحت المصادر أن عراقجي سيجري خلال الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين العمانيين، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وكان عراقجي قد غادر في وقت سابق من اليوم ذاته العاصمة الباكستانية إسلام آباد، عقب سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين، تناولت العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

ووصف وزير الخارجية الإيراني زيارته إلى باكستان بأنها "مثمرة للغاية"، مشيداً بما اعتبره "مساعي حميدة وجهود أخوية" تبذلها إسلام آباد لدعم الاستقرار الإقليمي.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أشار عراقجي إلى أنه طرح موقف طهران بشأن إطار عملي قابل للتنفيذ لإنهاء الحرب على إيران بشكل دائم، مؤكداً في الوقت ذاته أن مدى جدية الولايات المتحدة في الانخراط بالمسار الدبلوماسي لا يزال غير واضح.