محافظ أسوان يشدد لإلزام أصحاب المحال بخطوط التنظيم ووضع سلات القمامة للحفاظ على النظافة العامة

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل عدد من الشوارع والأسواق والميادين.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة إلتزام أصحاب المحال بالسوق السياحى القديم بالضوابط المحددة ، والإنذارات التى تم توجيهها مسبقًا ، وعلى رأسها عدم تجاوز خط التنظيم بحيث لا يتعدى الإشغال حدود 50 سم فقط من الرصيف ، مع الإلتزام بوضع سلات قمامة أمام كل محل للحفاظ على النظافة العامة .

وأكد المحافظ على مواصلة تنظيم الحملات الهادفة لرفع الإشغالات وفقاً خطة متكاملة للقضاء على العشوائيات التى تؤثر سلباً على حركة المواطنين والزائرين ، وتعيق إنسيابية المرور ، فضلاً عن تشويه المظهر العام للمدينة ، والعمل على إستمرار الحملات بشكل يومى دون تهاون مع أى مخالفات .

ووجه المهندس عمرو لاشين على ضرورة أن تشمل الحملات رفع العربات اليدوية والفاترين المخالفة من الشوارع بما يسهم فى إعادة الوجه الحضارى اللائق بمحافظة أسوان ، خاصة فى المناطق الحيوية والسياحية ، مؤكداً على أنه لن يتم السماح بأى تجاوزات أو مظاهر عشوائية ، وأن القانون سيطبق على الجميع دون إستثناء حفاظاً على حق المواطن فى بيئة نظيفة ومنظمة وآمنة .

وخلال الجولة حرص محافظ أسوان على لقاء عدد من الأفواج السياحية الزائرة للتعرف عن إنطباعهم لزيارة عروس المشاتى ، فضلاً عن الإستماع لمطالب بعض المواطنين ، والتوجيه للمسئولين للعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .