نائب محافظ أسوان : إجتماع تنسيقى لإرسام مفهوم التعلم مدى الحياة

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ بعقد إجتماع تنسيقى للوقوف على الإجراءات التنفيذية لتفعيل بروتوكولات التوأمة بين محافظة أسوان والمحافظات الأخرى ، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو إرساء مفهوم " التعلم مدى الحياة " وتعزيز السلامة المجتمعية ورفع كفاءة العمل المشترك .

وجاء ذلك إستناداً إلى ما أسفرت عنه الدورة التدريبية الخاصة ببناء قدرات فرق عمل "أنا متعلم مدى الحياة" الصادرة عن وزارة التنمية المحلية ، والتي أوصت بضرورة التنسيق لعقد بروتوكولات توأمة بين المحافظات بما يدعم تنفيذ المبادرة.

ويهدف البرتوكول إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين المحافظات ، وتبادل الخبرات في الملفات والأنشطة الداعمة للتعلم مدى الحياة ، وإيجاد فرص تنموية ملموسة لإقامة مشروعات ومبادرات مشتركة.

التعلم

وفيما يتعلق دور وزارة التنمية المحلية والبيئة فيتمثل في تقديم الدعم الفني والإرشادي لتنفيذ أنشطة البروتوكول ، ومتابعة وتقييم تنفيذ بنود البروتوكول بالتنسيق مع الطرفين ، وتيسير تبادل الخبرات بين المحافظات وتعميم الممارسات الناجحة ، والتنسيق مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من البروتوكول.

يتم تحديد المحافظات المقترح التوأمة معها، وفقًا للمعايير المعتمدة ، وموافاة وزارة التنمية المحلية بنسخة من بروتوكولات التوأمة التي يتم توقيعها، مع تقارير دورية نصف سنوية توضح الأنشطة التي تم تنفيذها ، والعائد من البروتوكول ، والمعوقات إن وجدت ومقترحات حلها.