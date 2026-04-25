الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قائد خلية تابع لحماس وسط قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته في القيادة الجنوبية، وبتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، نفذت عملية استهدفت خلية تابعة لحركة حماس في وسط قطاع غزة، قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الخلية، من بينهم حازم رامي علي عيدي، الذي وصفه بأنه قائد خلية شارك في هجوم 7 أكتوبر داخل إسرائيل، وإبراهيم منصور، الذي شغل منصب قائد فصيلة وشارك في تنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية خلال فترة القتال، إضافة إلى ماهر طنطاوي، وهو عنصر في جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحماس.

وأضاف البيان أن هؤلاء كانوا، وفق الرواية الإسرائيلية، منخرطين في أنشطة عسكرية واستهدافات ضد القوات الإسرائيلية، وأن العملية جاءت في إطار الرد على تلك التحركات، وبما اعتبرته إسرائيل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.