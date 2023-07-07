عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل فشلت بامتياز في تحقيق أهدافها بجنين.. فيديو

مهند العكلوك
مهند العكلوك

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إنه رغم العدوان الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 30 ساعة على مخيم جنين، شاركت فيه مئات الآليات الإسرائيلية، والدبابات والآليات وأيضا شاركت فيه لأول مرة منذ 20 عاماً طائرات إسرائيلية مهاجمة قصفت مواقع فلسطينية كما حدث في عام 2002 في اجتياح مخيم جنين.

txt

فلسطين .. 50 ألف شخص يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

txt

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطلع مصر على مستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة

وأضاف «العكلوك»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تعمدت تخريب البنية التحتية في جنين، واستهداف وقتل لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه إذا نظرنا في الأهداف الأخير من وراء العملية الإسرائيلية فمن الممكن التأكيد بأن الهدف الإسرائيلي من العملية فشل بامتياز.

 

وأوضح مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن الضربات الإسرائيلية لم تحقق أي شيء من ما قامت من أجلها تلك الحملة على المخيم، ولكن مع ذلك نحن لا نأمن غدر الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الكرة في أي لحظة والقيام بالهجوم واجتياح مخيم جنين مرة أخرى، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل فلسطينيى من جنين وحتى رفح وكل المناطق والمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية مستهدفة.

مندوب فلسطين الإعلامي جمال عنايت الأراضي المحتلة الإسرائيلي السفير مهند العكلوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

مفاجأة .. أوسوريو يتلقى عرضين للرحيل عن الزمالك

كاف يحدد موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

قرار نهائي.. كاف يحدد موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

ترشيحاتنا

تصريحات مفاجأة..البيت الأبيض: إنضمام أوكرانيا إلي الناتو مستحيل

إلزامي .. السعودية تعلن شرطا جديدا لتجديد جوازات السفر

أردوغان يتدخل لإنهاء الصراع بين بوتين وزيلينسكي وحل النزاع في أوكرانيا

طبخ تمساح | شيف مكسيكي يثير غضب رواد مواقع التواصل .. اِعرف عقوبته

أم صلال القطري يكشف عن لاعب وحيد يتمنى ضمه من الأهلي

أعلنت التضامن مع جنين.. دولة أوروبية تتسبب في غضب إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أقل من 24 ساعة| عطل يضرب تطبيق ثريدز.. هل أطاح به تويتر؟

سعر صادم لحقيبتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية في باريس

خالد جلال يعلن قائمة العروض المشاركة في المهرجان القومي للمسرح.. صور

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيكة التمر بدون سكر وبيض

فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ