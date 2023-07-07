فلسطين .. 50 ألف شخص يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

شهد المسجد الأقصى المبارك، مشاركة عشرات الآلاف في صلاة الجمعة رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة على أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة ومداخلها.

وبحسب هلا اخبار الأردنية؛ فقد قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 50 ألف مصل أدوا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى.

كما أقيمت صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من دخول المسجد.