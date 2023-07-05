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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط حراسة مشددة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، لباحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وسائل الإعلام إن شرطة الاحتلال نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، منذ الصباح، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المتطرفين.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت أمس الثلاثاء، ثلاثة من موظفي الأوقاف أثناء تأديتهم عملهم داخل المسجد الأقصى، في وقت تواصل منع لجنة الإعمار من القيام بأعمال الصيانة والترميم بالمسجد، لليوم الرابع على التوالي.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

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