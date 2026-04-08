الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

افتكرت أمي وفقدت القدرة على الحركة.. نرمين الفقي تكشف كواليس مشهد وفاة نجلها في «أولاد الراعي»

الفنانة نرمين الفقي
الفنانة نرمين الفقي
هاجر ابراهيم

كشفت الفنانة نرمين الفقي تفاصيل تقديمها دور "فايقة" في مسلسل أولاد الراعي، الذي عُرض في الموسم الرمضاني المنصرم، حيث تُقدم شخصية مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل، وتؤدي الشر لأول مرة.

وقالت نرمين الفقي خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة، تقديم الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، إن المنتج ريمون مقار هو من أقنعها بتقديم هذا الدور، رغم تخوفها الشديد في البداية، موضحة: "كنت متخوفة جدًا وريمون أقنعني، وكلنا كنا في المكتب خالد الصاوي وأحمد عيد وريمون وقال لهم اقنعوها، وأنا قلت له أني لم أقم بهذا النوع من الأدوار من قبل، فقال لي: 'لازم تجددي وتغيري جلدك'. ولما بدأت أقرأ النص أحببت القصة جدًا".

وأضافت نرمين الفقي: "حبيت في البداية مشاعر الأم وإحساسها الذي يأسر القلوب، ومشهد وفاة ابنها كان متعبًا جدًا، وتم تصويره تقريبًا 3 مرات، وكل مرة كنت أؤديه بنفس الطريقة. في المرحلة الثالثة شعرت بالإرهاق وقالت لي الطاقم: 'قومى'، فأجبتهم: 'سبوني، سأكون جيدة'. التدرج في الشخصية والأداء كان في حد ذاته جيدًا جدًا، ومفيش شر مطلق، فالشخصية لها أسبابها، وليس معنى ذلك أني أوافق على تصرفات 'فايقة'. أنا دائمًا مقتنعة بالدور الذي أقدمه، بشخصيته وروحه وفكره وإيمانه، وده ناتج عن وفاة ابنها بسبب زوجها وزوجها اللي اتجوز عليها".

وأشارت إلى أنها تذكرت وفاة والدتها أثناء تصوير مشهد بكائها على وفاة نجلها في المسلسل، قائلة: "في اليوم ده كنت أقول 'ماما ماما'.. الأحداث زي دي تخليك تتأثر، وكنت مرتبطة بوالدتي جدًا".

وتابعت نرمين الفقي: "الشخصية واضحة، فهي تهتم بأولادها، وكل ما فعلته كان من أجلهم. حتى في النهاية، عندما قال لها خالد الصاوي: 'أنتِ بتسرقيني'، ردت عليه: 'لو كنت عايزة أسرقك، كنت خدت الفلوس لنفسي مش لابنك'".

طريقة عمل كبات البيتزا
طريقة عمل كبات البيتزا
طريقة عمل كبات البيتزا

