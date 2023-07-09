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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول: تأمين المادة الخام لمشروع مجمع إنتاج السيليكون بالعلمين الجديدة.. تفاصيل

جانب من الأجتماع
جانب من الأجتماع

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول اجتماعاً لمتابعة الاجراءات الجارية لتنفيذ مشروع مجمع انتاج السيليكون المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ مشروعات القيمة المضافة ذات العائد الاقتصادى المرتفع للاقتصاد المصرى .

وأكد الملا خلال الاجتماع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بهذا المشروع الذى يعد من المشروعات القومية  ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة  الاقتصادية المثلى من الموارد التعدينية  مثل الكوارتز وهو المادة الخام لهذا المشروع لتصنيع السيليكون المعدنى كمرحلة اولى ، مشيراً إلى أن أهمية المشروع تتطلب الإسراع بوتيرة الإجراءات التنفيذية لتقدم العمل بالمشروع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة واتباع نهج غير تقليدى ومختلف فى تنفيذ هذه الإجراءات بما يضمن الإسراع بتنفيذها ،  لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات تأسيس الشركة المنفذة للمشروع وتحديد الأولويات الخاصة بتنفيذه .

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وشهد الاجتماع متابعة إجراءات الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المشروع لإنتاج السليكون المعدنى والتى استعرضها الدكتور امجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون موضحاً الاجراءات الجارية  لإختيار استشارى التنفيذ  والمقاول العام للمشروع وتوريد المادة الخام ومدخلات الانتاج اللازمة  ، وقد تم تأمين المادة الخام للمشروع من الكوارتز النقى من مناطق امتياز هيئة الثروة المعدنية .

حضر الاجتماع المهندس ابراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس احمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى  والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروةالمعدنية والجيولوجى هانى مصطفى رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية ، و المهندس محمد السعداوى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية و المهندس عيد مهلل العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية للسبائك الحديدية.

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