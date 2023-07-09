الإنقاذ النهري ينتشل جثة غريق من ترعة الإبراهيمية بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في المنيا جثة شخص غرق أثناء الاستحمام في ترعة الإبراهيمية هربا من شدة الحر تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن غرق سعد. م 11 عاما، مقيم بحي غرب مدينة المنيا، حيث غرق أثناء الاستحمام في المجري المائي هربا من شدة الحر وإرتفاع درجات الحرارة.

انتقل فريق من قوات الإنقاذ النهري والمباحث الجنائية حيث جري انتشال الجثة ونقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وعرض الجثة علي الطب الشرعي ومفتش الصحة لمناظرتها لكتابة تقرير عن سبب وكيفية حدوث الوفاة، والتصريح عقب ذلك بالدفن ما لم تكن هناك شبهة جنائية طبية في الوفاة.