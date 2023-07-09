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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة بشأن عدم التزام وزارة قطاع الأعمال بعلاج عمال "مصر للغزل والنسيج"

النائب عادل عبدالفضيل
النائب عادل عبدالفضيل

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة  النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن عدم التزام وزارة قطاع الأعمال العام بعلاج عمال شركة مصر للغزل والنسيج.

حقوق عمال مصر وتوفير الخدمة الصحية

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على أن موضوع طلب الإحاطة يعد من الموضوعات الهامة والخطيرة لأنه يتعلق بحقوق عمال مصر وتوفير الخدمة الصحية والعلاجية لهم، خاصة وأنهم يقوموا بسداد الاشتركات التأمينية  ولكن نتيجة التراكمات وعدم التنسيق بين الجهات المعنية لم يحصل العامل على حقوقه في الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأكد عبد الفضيل على أنه يجب حل هذا الموضوع بشكل نهائي، وجذري والتوجيه باستمرار توفير الخدمة العلاجية للعاملين.

وأبدت اللجنة تضامنها مع مقدم طلب الإحاطة، ورأت استكمال موضوع طلب الإحاطة في اجتماع يعقد يوم الثلاثاء المقبل، بحضور رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لإيجاد الحل الجذري لهذه المشكلة من أجل عمال مصر وخاصة في قطاع الغزل والنسيج.

أحمد حمدي خطاب الهيئة القومية الخدمة العلاجية الرعاية الصحية الخدمة الصحية الجهات المعنية

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