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مرأة

اعشاب خارقه تساعد على ضبط السكر فى الدم

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أعشاب لضبط السكر من هذه الأعشاب :-
·الريحان: لهذه العشبة على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة، وهي غنية بالزيوت الطبيعيّة التي تساهم في إنتاج مادة الأوجينول؛ حيث تُساعد هذه المركبات على تحفيز خلايا بيتا التي تعمل على تخزين الإنسولين وإطلاقه؛ حيث يُمكن تناول ورقتين من الريحان، أو ملعقة صغيرة من عصارتها يومياً على معدة فارغة.
·القرفة: للقرفة قدرة كبيرة على تحسين حساسية الإنسولين، وتخفيض مستوى السكر في الدم، إلى جانب تقليل الوزن، والوقاية من الإصابة بأمراض القلب؛ حيث يُنصح بتناول نصف ملعقة صغيرة من القرفة يومياً.
·  الشاي الأخضر: يحتوي هذا الشاي على نسبة مرتفعة من مادة البوليفينول التي تعتبر من مضادات الأكسدة، والتي بدورها تعمل على الحفاظ على نسبة السكر في الدم.
·  أعشاب المورينجا: لهذه الأعشاب قدرة كبيرة على منح الجسم طاقة، وتوفّر شعور بالشبع، ممّا يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الهضم، وبالتالي الحفاظ على مستوى السكر في الدم.
·  النيم: يعتبر من الأعشاب التي لها العديد من الخصائص الطبية؛ إذ يعزّز من استجابة المستقبلات للإنسولين، وبالتالي تخفيض مستوى السكر، بالإضافة إلى توسيع الأوعية الدموية، وتنشيط الدورة الدموية في الجسم.
·  بذور الشيا: تعمل هذه البذور على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتساعد على تقليل الوزن الزائد؛ حيث يُمكن إضافتها إلى الغذاء، كما يُمكن نقع ملعقتين صغيرتين من البذور في كوب من الماء الساخن، ثم إضافة ملعقة صغيرة من المسكرات إلى المنقوع، وتناوله على وجبى الفطور.
· خل التفاح: يحتوي على نسبة مرتفعة من حامض الستريك والماليك اللذان يمتلكان قدرة كبيرة على الحفاظ على مستوى السكر في الدم؛ حيث يُنصح بوضع ملعقتين صغيرتين من خل التفاح في كوب من الماء، وشربه يومياً قبل النوم.
·   الحلبة: تحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على ضبط نسبة السكر في الدم؛ حيث يُمكن نقع بذور الحلبة في كوب من الماء المغلي، وتناولها مرتين في اليوم.
·  الكرز الأسود: للكرز قدرة على منع تحوّل الكربوهيدات إلى سكريات؛ إذ يُمكن شرب عصير الكرز الأسود ثلاث مرات في اليوم، لتنظيم مستوى السكر في الجسم.

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