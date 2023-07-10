عايدة رياض: اتسجنت بسبب أموال مزورة.. تفاصيل

حلت الفنانة عايدة رياض، ضيفة برنامج “واحد من الناس” مع الاعلامي عمرو الليثي.

وتحدثت عايدة رياض، عن تفاصيل سجنها ظلم، وقالت: “البوليس جيه البيت وقابلوا محرم فؤاد وقالوا له إنهم مسكوا بنت معاها 100 دولار مزيفة وبتقول أنها وخداها من مدام عايدة رياض، وطبعًا محرم صدق ونزلنا روحنا هناك، ومحرم تفاجئ بمكالمة من زوجة مخرج".

وتابعت: “اللي بتضايق منه أنه بيتقال على السوشيال ميديا دي جايبينها من فيلا وحاجات رهيبة جدًا وكلام ظلم في ظلم وكان نفسي الناس تتحقق قبل ما يظلموني، ويرجعوا لمديرية الأمن ويعرفوا أنا كنت فين .. والقصة كلها كانت متلفقة .. أنا مكنتش حاسة بالدنيا كأن قطر خدني، ده مش ظلم بسيط ده ظلم لكل عيلتي وأهلي”.



كما أضافت: “محرم فؤاد اتخانق مع الضابط وده السبب إني أتأخرت في المديرية، وناس حقوقيين بعد الثورة كلموني وقالوا لي ارفعي قضية وخدي حقك ورفضت وقولت ليهم البلد في إيه وانتوا بتقولو إيه، ومحرم وقف ترافع عني أمام القاضي في المحكمة”.

يذكر أنه قبل 4 سنوات، كشفت الفنانة عايدة رياض، في حوار سابق لها أنها لن تنسى دور "بيسة" التي جسدته في مسلسل "المال والبنون" عام 1993، مشيرة إلى أنها عادت بهذا المسلسل لنشاطها الفني بعد غياب 7 سنوات.

وقالت عايدة رياض في حوارها، إن مشاركتها في مسلسل "المال والبنون" كاد أن يتسبب في طلاقها، نظرًا لأنها كانت تعمل في فيلم ومسرحية أخرى، وبعدما تعاقدت على المسلسل غضب زوجها، لاسيما بعدما بدأت تعود إلى المنزل في أوقات متأخرة عقب انتهاء التصوير والعرض المسرحي.

وأشارت عايدة رياض، إلى أن زوجها بدأ يشتد غضبه بعد التعاقد على العمل الثالث (مسلسل المال والبنون)، وحينما كانت تعود متأخرة بسبب التصوير، كان يقول لها: "هو انتي عايشة في لوكاندة؟!".