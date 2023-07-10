اللجنة العامة لمجلس النواب: لدينا ما يقارب من 10 ملايين لاجئ

قال محمد سليم، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، إن مصر لديها ما يقارب من 10 ملايين مهاجر ولاجئ، وذلك منذ ثورة الربيع العربي، متابعا: مصر لم تفرق بين اللاجئين ومواطنيها.

وأضاف "محمد سليم" خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،، أن اللاجئين حصلوا على كافة الحقوق التي توفرها البلد لشعبها، متابعا:" وفرت لهم التعليم بالمجان والتمتع بالمبادرات الصحية أيضا.

واكمل: المهاجرين يشكلوا عبء كبير على الدول، وخاصة في ظل الأزمات الحالية، وبالرغم من ذلك لم تقفل مصر أبوابها أمام المهاجرين، متابعا: لدينا دول مقيمة في مصر، متمثلة في عدد المهاجرين.

ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى تعديل قانون الإقامة قريبا، متابعا: يجب أن يكون هناك قانون للمهاجرين يحمي البلد ، ونطالب بحقوقنا الدولية.