رقم صادم .. إبعاد 11 ألف وافد خارج الكويت

أبعدت وزارة الداخلية الكويتية 11 ألف مخالف لقانون الإقامة من رجال ونساء ومن جنسيات مختلفة وذلك خلال الفترة من 2023/1/1 وحتى 2023/4/28.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصادر أمنية قولها بأن ذلك يأتي ضمن تعديل التركيبة السكانية وملاحقة مخالفي قانون الإقامة والعمالة السائبة وبتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بتكثيف الحملات على كافة محافظات البلاد لحفظ الأمن ورصد وضبط جميع مخالفي الإقامة.

واكدت المصادر بأن الوزارة مستمرة في ملاحقة المخالفين ومنع العمالة السائبة من العمل وجمع التحريات في حق من يقوم بإيواء المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص.