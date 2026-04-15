كانت مسجونة .. إيران تعلن عودة مواطنة إلى طهران قادمة من فرنسا

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عودة مواطنة إيرانية كانت مسجونة في أحد السجون الفرنسية ستعود إلى البلاد مرة أخرى .

وفي سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران؛ ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن إيران استخدمت سراً قمراً صناعياً صينياً للتجسس، مما منح طهران قدرة جديدة على استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط خلال الحرب الأخيرة.

وكشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن صور الأقمار الصناعية تظهر بقايا طائرة أمريكية مُحترقة في مهبط طائرات إيراني نائي استُخدم في عملية الإنقاذ الجريئة لضابط أنظمة الأسلحة الذي أُسقطت طائرته من طراز إف-15 إي سترايك إيغل داخل إيران في وقت سابق من هذا الشهر.

في صورة التقطتها طائرة إيرباص في 10 أبريل ، تظهر علامات سوداء كبيرة، تتطابق مع بقايا الطائرة المحترقة، عند الطرف الشرقي للمدرج الذي يبلغ طوله 1200 متر (4000 قدم). كما تظهر عدة سيارات بالقرب من نهاية المدرج.