ترامب: لو امتلكت إيران السلاح النووي كنّا سننادي كل من فيها بـ «سيدي»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لو امتلكت إيران أسلحة نووية كنا سننادي كل من فيها بـ"سيدي" وهذا ما لا نريده.

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، صرّح ترامب بأن الحرب مع إيران "تقترب من نهايتها"، موضحا : "أعتقد أنني اضطررت للتعامل مع هذا الأمر، لأنه لو لم أفعل، لكانت إيران تمتلك الآن أسلحة نووية، ولو كانت تمتلكها، لكان علينا أن ننادي جميع من فيها بـ'سيدي'، وهذا ما لا نريده".

وعندما سُئل الرئيس ترامب مباشرةً عما إذا كانت الحرب قد انتهت، أجاب: "أعتقد أنها قريبة من النهاية، نعم. أراها قريبة جدًا من النهاية".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

وأخبر ترامب مراسل قناة ABC News، جوناثان كارل، أنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، لأنه على الأرجح لن يكون ذلك ضروريًا.

وقال ترامب، وسط تجدد المحادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق: "أعتقد أنكم ستشهدون يومين مذهلين. أنا متأكد من ذلك".

وأضاف ترامب للمراسل: "قد ينتهي الأمر بأي شكل من الأشكال، لكنني أعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو الأفضل، لأنه سيمكنهم من إعادة بناء أنفسهم. لديهم نظام مختلف تمامًا الآن. بغض النظر عما سيحدث، فقد قضينا على المتطرفين. لقد رحلوا، لم يعودوا بيننا".

ثم أكد ترامب: "لو لم أكن رئيسًا، لكان العالم ممزقًا إربًا".

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتصريحات المنتقدة لبابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، بعد السجال الذي دار بينهما خلال الساعات الماضية، ووجه بانتقادات عالمية ضد ساكن البيت الأبيض.

وقال ترامب "هل يمكن لأحد أن يخبر البابا ليو أن إيران قتلت ما لا يقل عن 42 ألف متظاهر بريء وغير مسلح تماماً خلال الشهرين الماضيين".

وأضاف الرئيس الأمريكي عبر حسابه بمنصة "إكس" أن امتلاك إيران لسلاح نووي أمر غير مقبول على الإطلاق.