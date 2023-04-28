عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت .. قرارات عاجلة بشأن هؤلاء الوزراء

الكويت - علم
الكويت - علم

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بصدور 3 قرارات عاجلة من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت حيث حدد اختصاصات الوزارات.

جاءت القرارات كما يلي: الأول خاص بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وتضمن في مادته الأولى أن يكون وزير العدل هو الوزير المختص بخصوص هذا القانون.

وفيما يتعلق بالقرار الثاني فهو خاص بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتضمن في مادته الأولى أن يكون وزير التجارة والصناعة هو الوزير المكلف بتطبيق أحكام هذا القانون.

كما جاء القرار الثالث ليحدد الوزير المختص بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وتضمن في مادته الأولى أن يكون وزير الدولة لشؤون الاتصالات هو الوزير المختص بخصوص القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

ونصت المادة الثانية في كل من القرارات الثلاثة على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

رسالة عاجلة من الكويت إلى الصين.. تفاصيل

وزير إعلام الكويت الأسبق: وحدة السودان أهم الملفات أمام القمة العربية

الكويت الجريدة الرسمية تقنية المعلومات هيئة تنظيم الاتصالات الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

تبادل إطلاق نيران.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإصابة آخر في الجيزة

محامي عروس طنطا: تقرير الطب الشرعي أيد عذريتها

قفزات تاريخية.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

قرار عاجل من المحكمة بعد تشويه وجه ملكة جمال الوراق بـ25 غرزة.. صور

موضوعات متعلقة

نائب رئيس وزراء الكويت: القيادة السياسية حريصة على سلامة العائدين من السودان

‏الرئيس السيسي يهنئ أمير الكويت بحلول عيد الفطر

ترشيحاتنا

وفاة شقيق رئيس هيئة النيابة الإدارية .. والمجلس الأعلى ينعيه

كيف قاوم الإسلام الفقر وحاصره؟ بالعمل والزكاة والصدقات

الكرملين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء مولدوفا بمنع بوتين من دخول البلاد

تحدث لأول مرة .. إسرائيليون يؤدون طقوسًا تلمودية على أبواب الأقصى

ملف مصر.. كاف يعلن تفاصيل جديدة بشأن ضوابط استضافة كأس أمم إفريقيا

تسجيل 20 هزة أرضية في دولة عربية خلال 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسر فرحتها يوم زفافها | هجوم لاذع على ماكيير شهير بسبب عروسة

علامة للإصابة بأمراض خطيرة.. احترس من تنميل القدمين

سعر صادم لفستان نادين نجيم الجريء| لن تتوقع

أسباب صادمة لـ الانزلاق الغضروفي.. أنواعه وطرق علاجه

فيديو

انخفاض غير متوقع في الذهب ومفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

موجة شتوية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

ماجد المصري يكشف عن موقف طريف حدث له في سويسرا

عايرته بضعفه أمامها.. ينهي حياة عروسته بعد يومين من زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ