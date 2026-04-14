خلال ساعات.. إسرائيل تكثف عملياتها في لبنان قبل وقف إطلاق نار وشيك

يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تسريع وتيرة عملياتها العسكرية في لبنان، في ظل مؤشرات متزايدة على قرب صدور قرار أمريكي بوقف إطلاق النار خلال ساعات أو أيام قليلة. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق جولة مفاوضات وصفت بالتاريخية بين بيروت وتل أبيب في واشنطن.

وفي الوقت الذي تبذل فيه الولايات المتحدة جهودًا مكثفة للتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين، يركز جيش الاحتلال الإسرائيلي على تحقيق مكاسب ميدانية سريعة.

ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن المؤسسة العسكرية تسابق الزمن لتعزيز موقعها على الأرض قبل أن تُحسم الخيارات السياسية بشأن استمرار العمليات.

وتشير التقديرات داخل إسرائيل إلى أن قرارا أمريكيا بوقف إطلاق النار بات وشيكا، ما يدفع الجيش إلى تكثيف هجماته بهدف إضعاف حزب الله واستغلال الفترة المتبقية قبل أي تهدئة محتملة.

في المقابل، ترى إسرائيل أن ميزان القوة سيظل في صالحها حتى في حال التوصل إلى اتفاق قريب، خاصة في ظل سيطرتها على مناطق في جنوب لبنان، والتي تعتبرها ورقة ضغط أساسية في أي تسوية مستقبلية.

وتؤكد تل أبيب أنها لا تنوي الانسحاب من هذه المناطق، مشيرة إلى أن عودة السكان اللبنانيين إلى القرى الحدودية لن تتم دون اتفاق رسمي يضمن ترتيبات أمنية واضحة، مع التركيز على حماية المستوطنات الشمالية وفرض واقع ميداني ملزم.

على الصعيد الدبلوماسي، شهدت واشنطن اجتماعًا ثلاثيًا ضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر، والسفيرة اللبنانية ندى حمد، حيث استمر اللقاء لساعات ووصف بأنه نقطة انطلاق نحو مسار تفاوضي قد يقود إلى محادثات مباشرة بين الطرفين.