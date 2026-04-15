وزارة النقل تطلق فيديو جراف للتحذير من ركوب عربات غير مخصصة للركاب

أطلقت وزارة النقل فيديو جراف جديدًا للتوعية بمخاطر ظاهرة قيام بعض الأفراد بركوب عربات النقل غير المخصصة لنقل الركاب، والتي تتسبب في إزهاق الأرواح وتعريض حياة المواطنين للخطر.

يأتي ذلك في إطار حملة «سلامتك تهمنا» التي أطلقتها الوزارة للتوعية بالسلوكيات السلبية عند التعامل مع وسائل النقل والمواصلات، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتجنب وقوع الحوادث، وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» فيديو جراف يسلط الضوء على خطورة هذا السلوك، مناشدة المواطنين بضرورة الابتعاد عن ركوب هذه النوعية من العربات، لما تمثله من تهديد مباشر للسلامة العامة.

وحذرت وزارة النقل من استمرار هذه الظاهرة، مؤكدة أن استخدام وسائل نقل غير مخصصة للركاب يعرض حياة الأفراد لمخاطر جسيمة، داعية الجميع إلى الالتزام باستخدام وسائل النقل الآمنة والمصرح بها حفاظًا على الأرواح.

