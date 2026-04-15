وزير الخارجية يلتقي زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ١٤ مارس، النائب ستيف سكاليس، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، وذلك في إطار لقاءاته مع قيادات الكونجرس خلال زيارته إلى واشنطن.

ثمن الوزير عبد العاطي الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة وما تمثله من ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط، معربا عن التطلع للارتقاء بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

من جانبه، طلب النائب "ستيف سكاليس" نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، معربا عن تقديره لجهود سيادته في دعم احلال السلام في الشرق الأوسط، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما أشاد النائب بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مثمنا الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل الأزمة الراهنة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الحثيثة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، من خلال الاتصالات المكثفة مع مختلف الأطراف، بالتنسيق مع الشركاء الاقليميين، لدفع مسار التهدئة وخفض التصعيد واحتواء الأزمة، مؤكدا أن المفاوضات تظل السبيل الأمثل لتسوية النزاع القائم.

شهد اللقاء تناول ايضا عددا من الملفات الاقليمية ومنها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في لبنان، حيث استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصرى من التطورات فى قطاع غزة، الضفة الغربية، وكذلك الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.