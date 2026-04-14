وزير خارجية الكويت يبحث تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة مع وزيري خارجية باكستان وغانا

بحث وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، هاتفيا مع وزيري خارجية باكستان وغانا، كل على حدة، تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان- أن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان حيث جرى خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

وأشارت الوزارة الكويتية إلى أن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية تلقى، اليوم، أيضا اتصالا هاتفيا من صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، وزير خارجية جمهورية غانا حيث تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.