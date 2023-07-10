عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميس حمدان: سرقت أغنية "شيك ومهندم" من أختي

ميس حمدان
ميس حمدان

حلت الفنانة ميس حمدان، ضيفة  برنامج KWN Trending، المذاع على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي سعيد جميل.

 

تحدثت ميس حمدان، عن كواليس أغنيتها الجديدة “شيك ومهندم”، وقالت: “ سعيدة بردود فعل الجمهور، وقمت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وتعد من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هاني يعقوب”.

بالتعاون مع عزيز الشافعي.. ميس حمدان تطرح أغنية مهندم وشيك

بملابس جريئة.. ميس حمدان تستعد لطرح شيك ومهندم

وتابعت: “الاغنية انا سرقتها من مي اختي، كانت بتسمع اغاني وقولتلها عايزة الاغنية دي قالت مش هاخدها قولتلها هغنيها أنا”.

يذكر أن الفنانة  ميس حمدان  حكت عن موقف تعرضت له من المخرج خالد يوسف ، قائلة إنه طلبها في دور الفنانة دوللي شاهين في فيلم " ويجا " ولكنها رفضت الدور بسبب المشاهد الجريئة .

وتابعت الفنانة ميس حمدان ، خلال برنامج " VIP" ، والمذاع على فضائية " هي " : " قعد فترة طويلة يقنعني بالدور ويقولي أنتي كدة مش فنانة وبطلوا كدة وأنتم اللي بوظتوا الفن بطريقة تفكيركم دي وزمان الفنانات مكنوش بيعملوا كده" .

وأردفت “ حمدان “ ، أن خالد يوسف ”هزقها” بسبب رفضها للمشاهد الساخنة، وطلبت منه أعرف رأي ماما .

كشفت الفنانة  ميس حمدان  عن تعرضها للتحرش وهي طفلة حيث قالت: "مكانتش مرة كانت مرات كتير، بس اللي هون عليا إن مش أنا لوحدي، ده طلع بنات كتير" .

وتابعت الفنانة ميس حمدان ، خلال برنامج " VIP" ، والمذاع على فضائية " هي " : " التحرش ده مصيبة سودة، ده طلع مفيش بنت ما اتعرضتش للتحرش، و90% من الفتيات تعرضن للتحرش.

وتابعت: "لو مكنش تحرش جسدي، كان لفظى، واللي بستغربه جدا، وبتكلم بحرقة بسببه، إننا كنا بنخاف نقول، وبعلم ده لبنت أختي؛ لأنه موقف دمه تقيل جدا، المهم يكون هناك إرشاد للأطفال؛ لكفاية التعامل في مثل هذه المواقف.

الفنانة ميس حمدان ميس حمدان قناة القاهرة والناس الإعلامي سعيد جميل هانى يعقوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

بفرمان كولر.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن ديانج

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

مفاجأة حول خلاف كهربا مع الأهلي

موضوعات متعلقة

عايدة رياض: اتسجنت بسبب أموال مزورة.. تفاصيل

حمدي بتشان يكشف حقيقة خلافه مع محمد هنيدي

أخبار الفن|تطورات الحالة الصحية لـ دانا حمدان.. بيان مهم من نقابة الممثلين عن أزمة مسلسل ليه لأ

هنا الزاهد وأحمد السعدني يخوضان تجربة الغناء .. تفاصيل

نجوم البعبع يحتفلون بالعرض الخاص في جدة.. صور

بعد إشادة «سنريجي».. تامر حسني يوجّه رسالة للشركة عن فيلم «تاج»

‎طرح الإعلان الدعائى الأول لفيلم The Nun الجزء الثانى

حذف المشهد| بيان مهم من نقابة الممثلين عن أزمة مسلسل ليه لأ

ترشيحاتنا

اتهام خطير من روسيا للولايات المتحدة بشأن جرائم الحرب

القصة الكاملة| مقتل طفل لسرقة توك توك في وضح النهار بمطروح.. فيديو

سعر BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 في مصر

أخرها الصين وتايوان| إلى أين يسير الاقتصاد العالمي في ظل التغيرات الجيوسياسية؟

مزاد علني للسيارات المخزنة في جمارك مطار القاهرة غدا| الشروط والتفاصيل

دعاء قيام الليل مكتوب ومستجاب.. أدرك بـ10 كلمات أبواب الرزق والمغفرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعملها فورا... 6 فحوصات للتأكد من صحة القلب

طريقة عمل دجاج سويت اند ساور| بمذاق لا يقاوم

برشاقة لافتة| سارة سلامة تثير الجدل في الجيم

اعشاب خارقه تساعد على ضبط السكر فى الدم

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ