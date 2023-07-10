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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عايدة رياض: تشرفت بالعمل مع هؤلاء الممثلين واعتذرت عن هذا الفيلم.. تفاصيل

الفنانة عايدة رياض
الفنانة عايدة رياض

عبرت الفنانة عايدة رياض، عن سعادتها بأنها حظت بالتمثيل و العمل مع كبار الفنانين، موضحة أنها تعتز بالعمل مع الفنان عبدالله غيث بفيلم "المال و البنون" و غيره من الفنانين.
 

وأوضحت عايدة رياض، خلال حديثها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة " الحياة" من تقديم الإعلامي "عمرو الليثي"، أنها تشرفت بالعمل مع الفنانة " أمينة رزق" و كانت من عمالقة الفن، قائلة: "من كثرة سرحاني بها كنت بخاف أغلط رغم مذاكرتي للمشاهد".

 

وأشارت عايدة رياض، إلى أن أداء الفنانة أمينة رزق و تقمصها للشخصية كان يُبهرها شخصيا، و كانت فنانة تعشق الفن.

وتابعت، أنها كانت ترتاح و تحب العمل مع الفنان "محمود عبد العزيز"، موضحة وجود صلة قوية بينها و بين كلا من الفنانة "نجلاء فتحي" و "ميرفت أمين"، و حبها الكبير للفنانة سوسن بدر.

إعتذارها عن فيلم “ضد الحكومة”

خاتمة، أنها كانت تتمنى أن تعمل مع المخرج الراحل "عاطف الطيب"، معقبة: "كان باعتلي فيلم ضد الحكومة و كنت هقوم بدور رقاصة" و أنها قامت بالإعتذار وقتها بسبب إنشغالها بعمل مسرحي في نفس الوقت.

 

عايدة رياض عبدالله غيث المال و البنون امينة رزق محمود عبد العزيز نجلاء فتحي ميرفت أمين سوسن بدر عاطف الطيب

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