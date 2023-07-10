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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عايدة رياض: التحقت بفرقة الفنون الشعبية وأخويا قال لبابا إني هشتغل غازية

الفنانة عايدة رياض
الفنانة عايدة رياض

حلت الفنانة عايدة رياض، ضيفة على برنامج "واحد من الناس" و كشفت العديد من الأسرار و التفاصيل عن حياتها الشخصية.

وقالت عايدة رياض، خلال استضافتها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة " الحياة" من تقديم الإعلامي "عمرو الليثي"، إنها كانت تمارس رياضة الجمباز و الموسيقى أيضا من طفولتها.

وأضافت عايدة رياض، أنه بإحدى حفلات عيد الأم جاءت مُدرسة من الفرقة القومية للفنون الشعبية لتدريبهم على الحفلة، و رأتها أثناء تقديمها للإستعراض و أعجبت بأدائها و أخبرتها بالالتحاق بفرقة الفنون الشعبية.

وأشارت، إلى أنها بالفعل قامت بالتقديم لفرقة الفنون الشعبية و تم قبولها، وأن أخوها قام بإرسال جواب إلى والدها باليمن قائلا به: "عايدة هتشتغل غازية"، موضحة أن والديها لم يعترضا على إلتحاقها بالفرقة.

ولفتت، إلى أنها تخرجت من الفرقة بعد سنتين فقط بدلا من 6 سنوات، مضيفة أنها مولعة بالرقص و تدربت تدريب روسي و لديها الإستطاعة لرقص أي رقصة فلكلورية في أي دولة بالعالم.

علاقتها بـ يوسف شاهين

ونوهت، إلى أن المخرج يوسف شاهين، قام برؤيتها بأحد الإستعراضات و طلبها لتمثيل فيلم "سلوى" بمديرية التحرير.


 


 

عايدة رياض يوسف شاهين الفرقة القومية للفنون الشعبية الرقص فيلم سلوى

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