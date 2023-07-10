مصرع الزوجين وإصابة الأبناء.. مأساة في حريق شقة فيصل بـ الجيزة

واقعة مأساوية ومروعة شهدتها شقة سكنية بمنطقة فيصل في الجيزة، حيث اندلع حريق داخل الشقة بسبب ماس كهربائي، نتج عنه تفحم محتويات الصالة بالكامل وتم العثور على جثتين لشخص وزوجته داخل غرفة النوم، كما أصيب أبناؤهما الثلاثة جراء الحادث.

القصة الكاملة لحريق شقة فيصل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة في الجيزة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل شقة سكنية بعقار في شارع أبو جمال بمنطقة فيصل، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة الأجهزة الأمنية في الجيزة التي تمت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اشتعال النيران في شقة سكنية كائنة في شارع أبو جمال بمنطقة فيصل، في الطابق الثالث داخل عقار سكني مكون من 10 طوابق.

مصرع زوجين في حادث حريق شقة

وتمكنت الأجهزة بالإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع إمتداده، وبالفحص تبين العثور على جثتين لشخص وزوجته وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما تبين إصابة 3 من ابناء المتوفين جراء الحريق.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، أن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي في الشقة محل البلاغ، نتج عنه تفحم محتويات الصالة ومصرع زوجين جراء الحريق، وإصابة 3 من أبنائهما.

المعاينة: ماس كهربائي في التكييف السبب

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة في الجيزة التي قررت التصريح بدفن جثماني الزوجين، والإستعلام عن حالة المصابين الصحية، وكذا انتداب خبراء الأدلة الجنائية للكشف عن أسباب اندلاع الحريق.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء أحمد خلف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمعاينة المبدئية للحادث أن سبب اندلاع النيران هو ماس كهربائي في جهاز التكييف، نتج عنه مصرع زوجين مالكي الشقة في غرفة النوم وإصابة 3 من ابنائهما وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.