عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قصة فتاة القاهرة .. جابوها البيت تعمل علاقة وصوروها عشان يسرقوها

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

واقعة سرقة في القاهرة خطط لها مدرب لياقة بدنية وطالب، حيث استدرج الأول فتاة على علاقة بها، واتفق معها على ممارسة الرذيلة في إحدى الشقق السكنية بمنطقة السيدة زينب، وبالفعل ذهبت الفتاة وما إن خلعت ملابسها للبدء في إقامة العلاقة، ووضعت مشغولاتها الذهبية على التسريحة في ذات الغرفة حتى اقتحم المتهم الثاني الغرفة وقام بتصويرها عاريا لإبتزازها وسرقة مشغولاتها الذهبية.

بعتت له صورتها بملابس مثيرة.. حنان تطلب الخلع بسبب خطيبة زوجها السابقة

بيصور الستات في الحمامات.. ضبط شاب على سطح عقار بالقاهرة.. تفاصيل

فتاة القاهرة.. ذهبت لممارسة الرذيلة سرقوها

قصة فتاة القاهرة بدأت بعلاقة نشبت بينها وبين مدرب لياقة بدنية، وقام على إثرها بالإتفاق معها على الحضور لمقابلته في إحدى الشقق السكنية الخاصة بـ صديقه، وبالفعل حضرت الفتاة بناء على الإتفاق بينهما، ودخلا سويا إلى عرفة النوم وقامت بخلع ملابسها كاملة ثم وضعت مشغولاتها الذهبية عبارة عن حلق ودبلة ومبلغ مالي 1000 جنيه على التسريحة.

وجلست إلى جوار الشاب لإقامة العلاقة، وفي ذلك الوقت اقتحم المتهم الثاني زميل الأول الغرفة وقام بتصويرها عارية وهددها يفضحها حتى يستطيع سرقة المشغولات الذهبية منها، وبالفعل تحصلا على الحلق والدبلة والأموال وتركوها ترتدي ملابسها ثم تغادر الشقة، وجلسا سويا لا يعلمان ما ستقوم به الفتاة.

فتاة - أرشيفية

فتاة تتهم طالب ومدرب بهتك عرضها وتصويرها

 

خرجت الفتاة من الشقة باتجاه قسم الشرطة، وأبلغت أجهزة أمن القاهرة بما حدث لها، وحررت محضرا بالواقعة أتهمت فيه مدرب لياقة بدنية وصديقه بالخطف عن طريق التحايل عليها، وهتك عرضها بالقوة عن طريق تصويرها عارية كرها عنها، ثم سرقة مشغولاتها الذهبية عبارة عن دبلة وحلق وأموال مملوكة لها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من القبض على المتهمين، وأحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ووجهت للمتهمين إتهامات خطف المجني عليها عن طريق التحايل، وهتك عرضها بالقوة عن طريق تصويرها عارية كرها عنها، وسرقة مشغولاتها الذهبية، بطريق الإكراه عن طريق تهديدها بالصور العارية لها.

فتاة - أرشيفية

إحالة المتهمين بهتك عرض فتاة إلى الجنايات

وبعد إنتهاء التحقيقات أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، مدرب لياقة وطالب إلى محكمة الجنايات المختصة لإتهامهم بخطف الفتاة وهتك عرضها وتصويرها عارية وسرقة أموالها ومشغولاتها الذهبية، بأن قاما بتصويرها عارية رغما عنها ثم تهديدها عن طريق تلك الصور وذلك لسرقتها بالإكراه.

وتضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة جنوب القاهرة الكلية، إتهام مدرب لياقة بدنية وطالب، بخطف المجني عليها عن طريق التحايل، وذلك بحيلة منهما انطلت عليها، فتمكنا منها بتلك الوسيلة مبعدين إياها عن أعين ذويها، وإقترنت تلك الجناية بجريمة هتك عرض المجني عليها، حيث أنهم في ذات الزمان والمكان هتكا عرض المجني عليها بالقوة، بأن قاما بتصويرها عارية كرها عنها.

القاهرة فتاة طالب مدرب فتاة السيدة فتاة القاهرة جنوب القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

البيض نزل 20 جنيها مرة واحدة| تراجع أسعار الدواجن بقوة بعد هبوط الأعلاف

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

داخل على 1800 جنيه فقط.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

بفرمان كولر.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن ديانج

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

موضوعات متعلقة

مصير المتهمين في مقتل طبيب الساحل.. تفاصيل جديدة

بيصور الستات في الحمامات.. ضبط شاب على سطح عقار بالقاهرة.. تفاصيل

بعتت له صورتها بملابس مثيرة.. حنان تطلب الخلع بسبب خطيبة زوجها السابقة

قالي ده فيرس.. هيام تطلب الخلع: شوفته بيمارس العادة مع بنات علي النت

عايزني فتاة ليل.. صباح تشكو زوجها: قالي انتي خدامة ليا

بتحب ركوب الأتوبيسات.. قصة كريم مع زوجته خديجة في محاكم الأسرة

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. تصريح عاجل من وزير النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور رسميا

نشرة المرأة و الصحة|6 فحوصات للتأكد من صحة القلب.. سارة سلامة تثير الجدل في الجيم.. أعراض مرض السكر

سعر الذهب في مصر اليوم 10-7-2023

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

كيفية استقبال العام الهجري الجديد .. أسهل الطرق للحصول على الرزق والسعادة

أسعار الذهب والدولار والدواجن.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض مرض السكر عند الأطفال والشباب والرضع.. تفاصيل

بملابس محتشمة.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

طريقة عمل باذنجان بخلطة الدجاج| جديدة وغير تقليدية

مفاجأة.. تناول الفاكهة بهذه الطريقة يساعد على إنقاص الوزن

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ