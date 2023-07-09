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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيصور الستات في الحمامات.. ضبط شاب على سطح عقار بالقاهرة.. تفاصيل

سيدة تستحم - تعبيرية
سيدة تستحم - تعبيرية

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في اتهام شاب بتصوير السيدات داخل حمامات منازلهن أثناء الإستحمام بمنطقة 15 مايو، جنوب القاهرة عن طريق الصعود إلى سطح العقار محل سكنه وقيامه بمشاهدة السيدات داخل الحمامات.

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شاب يتلصص على السيدات في الحمامات

أمرت النيابة العامة في القاهرة، بحبس الشاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات مباحث القاهرة حول الواقعة، وكذا السماع لأقوال شهود العيان والأهالي الذين تمكنوا من ضبط الشاب المتهم أعلى سطح العقار أثناء قيامه بالتلصص على السيدات ومشاهدتهن داخل الحمامات أثناء الإستحمام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة 15 مايو تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بتمكنهم من ضبط شاب أعلى سطح عقار، لقيامه بالتلصص على السيدات داخل حمامات منازلهن أثناء الإستحمام ومحاولة تصويرهم في الحمامات، إلا أنهم تمكنوا من ضبطه وإبلاغ الشرطة.

ضبط شاب حاول تصوير السيدات من السطح

بالإنتقال والفحص، تبين العثور على شاب في العقد الثاني من عمره، أثناء تواجده أعلى سطح عقار بمنطقة 15 مايو، وبرفقته عددا من الأهالي، وألقت أجهزة أمن القاهرة القبض عليه وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات والقبض على الشاب المتهم، بمواجهته أنكر في البداية ثم أعترف بتواجده أعلى سطح العقار للتلصص على السيدات داخل حمامات منازلهم أثناء إستحمامهم، وأنه إعتاد على تلك الأفعال مع حلول ساعات المساء، حتى لا ينكشف أمره إلا أنه فوجئ بالأهالي يلقون القبض عليه.

التحريات: إعتاد على صعود السطح لمشاهدة السيدات

وقرر الأهالي أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أثناء تحرير البلاغ بأن الشاب إعتاد على الصعود أعلى سطح العقار محل سكنه، حيث كان يقف في الجانب المواجه إلى الحمامات، وكان يقوم بالتلصص على السيدات اثناء تواجدهم بالحمامات للإستحمام، وكذا محاولة تصويرهن على هاتفه المحمول.

وحرر الأهالي محضرا ضد الشاب واصطحبته أجهزة مباحث 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، إلى ديوان قسم 15 مايو وتم التحفظ عليه وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

القاهرة 15 مايو سطح عقار شاب 15 مايو مديرية امن القاهرة

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