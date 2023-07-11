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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بداية من القرن الـ 19.. علي الحجار يكشف تفاصيل مشروع "100 سنة غنا"

الفنان علي الحجار
الفنان علي الحجار

كشف الفنان علي الحجار، تفاصيل تبني مشروعه الجديد "100 سنة غنا" قائلا إنه تلقى اتصالا من مدير مكتب وزيرة الثقافة من أجل التواصل بشأن مشروع "100 سنة غنا"، موضحا أن هذا المشروع يتحدث عنه منذ 20 سنة في اللقاءات التلفزيونية والندوات الصحفية المختلفة، ولم يتبناه أي أحد طوال هذه الفترة. 

علي الحجار: فاروق حسني أول وزير اطلع على مشروعي

وأضاف "الحجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مشروع "100 سنة غنا" يرصد تاريخ الغناء في مصر من القرن الـ 19، من بداية عبده الحامولي، والشيخ أبو العلا محمد، وغيرهم من الفنانين الكبار، لافتا إلى أن هذا المشروع قدمه أكثر من مرة، بداية من عام 2002، إذ تواصل مع وزير الثقافة في هذا التوقيت الدكتور فاروق حسني. 

وأشار علي الحجار، إلى أن اسم المشروع كان سببه الفنان التشكيلي صلاح عناني هو من اقترح هذا الاسم، موضحا أنه تحدث مع فاروق حسني عن المشروع، وتم الاتفاق على طرح شرائط كاسيت في الأسواق، وتم وضع دراسة كاملة للمشروع، "حطيت الدراسة كاملة ومحطتش لنفسي أي أجر في الوقت ده، ولكن لم يتم تنفيذه". 

واستكمل علي الحجار، أنه تواصل مع وزيرة الثقافة وأكد لها أنه يكتشف مطربين من النجوع والقرى بشكل دوري، ويُظهرهم في حفلاته المختلفة. 

علي الحجار الفنان علي الحجار 100 سنة غنا الستات النهار فاروق حسني وزيرة الثقافة

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