واخد مشروعي| علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح

فتح المطرب على الحجار، النار على المطرب مدحت صالح، بعد أزمة مشروعه الغنائي، مشيرا إلى أن مدحت صالح أخد مشروعي كوبي بست وأطلق عليه «الأساتذة»، وهو مأخوذ من مشروعي «100 سنة غنا».



وأضاف الحجار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة ، مقدمة برنامج «الستات» عبر قناة «النهار»، إن مدحت صالح فنان كبير ومهم، لكن فكرة مشروع «100 سنة غنا» هي فكرتي من الأساس، مشيرًا إلى أن مدحت صالح يعرف هذا الأمر جيدًا.

100 سنة غناء



وتابع علي الحجار، أن مدحت صالح طلع في برامج كتير وقال علي الحجار أستاذي، مدحت يعلم مشروعي ويعلم الدراسة اللي أنا بعملها (100 سنة غنا)، ونقلها بالضبط وغير الاسم إلى مشروع (الأساتذة)، ده مشروعي واخده بالضبط كوبي بيست، فأنا فكرتي قائمة على الملحنين وليس المطربين.