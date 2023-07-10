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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الحجار يكشف مفاجأة عن الأساتذة لمدحت صالح

علي الحجار
علي الحجار

علق المطرب علي الحجار، على لقائه بالدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بمكتبها، بالمجلس الأعلى للثقافة، لمناقشة تبني وزارة الثقافة لمشروع "100 سنة غنا"، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان وحتى 100 عام تالية.

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وقال علي الحجار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"   الفنان هو من قام بالتأريخ لحضارة مصر على مدار سنوات طويلة ".

وأضاف علي الحجار :"  الفن شيء مهم في المجتمع وليس للتسلية ".

 وتابع علي الحجار :"  مشروع 100 سنة غنا أحضر له منذ اكثر من 20 سنة وأتحدث عنه في لقاءات كثيرة  في الإعلام ".

 وأكمل علي الحجار :"  المشروع ده كبير ومقدرش أنتجه بمفردي ويحتاج إلى الدولة لأنه مشروع مهم جدا للفن المصري".

 ولفت علي الحجار :"  لقيت مؤتمر صحفي لمدحت صالح يطرح فيه نفس أفكار مشروع تحت مسمى مشروع الأساتذة واشتكيت على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هذا المشروع فكرتي ومشروعي ".

 وتابع علي الحجار :"  بعض عرض حفلة مدحت صالح لقيته بيغني الأغاني القديمة بنفس الألحان ومفيش توزيعات جديدة، فقلت الحمد لله مخدتش فكرة مشروعي القائمة على تقديم التراث الفني بتوزيعات جديدة معاصرة ".

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