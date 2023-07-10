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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مينفعش يتساوى بيا.. علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح

الفنان علي الحجار
الفنان علي الحجار

شن الفنان علي الحجار، هجومًا حادًا على الفنان مدحت صالح، وزعم أنه أخذ مشروعه "100 سنة غنا" وقدمه تحت اسم "الأساتذة"، وهو الأمر الذي أغضبه كثيرا، ولا يقبله على الإطلاق، مضيفا: "ده ناقل المشروع كوبي بيست، وأمر غير مقبول". 

علي الحجار عن خلافه مع مدحت صالح: "مش خناقة في الشارع" 

وأضاف "الحجار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، وسهير جودة في برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مدحت صالح كان يخرج في البرنامج التلفزيونية ويقول أن علي الحجار أستاذه وتعلم منه الكثير، وهو يعلم جيدا أن مشروع "100 سنة غنا" مشروع علي الحجار. 

ورفض علي الحجار دعوات الصلح قائلا: "إحنا مش بنتخانق في الشارع، الموضوع والخلاف كبير جدا، انت عارف يعني إيه تبقى شغال سنين على رسالة دكتوراه مثلا ويجي حد يقدمها مكانك وياخد الرسالة بتاعتك اللي انت تعبت فيها، هل ساعتها أنت هتقبل الصلح". 

وأشار إلى أنه متعجب حتى الآن من عدم رد الفنان مدحت صالح في تصريحات له حول هذا المشروع، "أنا عاوزه يطلع يبرأ نفسه من أنه أخد مشروعي، هو ميتساويش بيا، هو كمان مستني أنا هكلمه، محدش يقارني بيه وده مش غرور". 

واستكمل، أنه لديه تنوع في مسيرته الغنائية غير عادي، ولا يقبل أن يتم مقارنته بالفنان مدحت صالح، "هو كان بيقول عليا أستاذه مينفعش يتساوى بيا". 

علي الحجار مدحت صالح 100 سنة غنا الستات النهار مفيدة شيحة سهير جودة

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