كان بيقول عليا أستاذه.. علي الحجار يكشف سبب الخلاف مع مدحت صالح

كشف الفنان علي الحجار، أسباب الخلاف بينه وبين الفنان مدحت صالح قائلا إنه يحب مدحت صالح جدا، وهو فنان كبير ومهم، ويحب يستمع لأغانيه، ولكن فكرة مشروع " 100 سنة غنا" هي فكرته من الأساس، ويرفض نقلها باسم آخر، وهذا ما يقوم به مدحت صالح في الوقت الحالي.

وأضاف "الحجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مدحت صالح خرج في العديد من الحوارات التلفزيونية يتحدث عن أنه تعلم من علي الحجار الكثير، متابعا: " كان بيقول عليا أستاذه وبقعد ورا السور اتعلم منه، واسمعه، مدحت صالح عارف المشروع بتاعي، وعارف أن الدراسة بتاعتي".

علي الحجار: الخلاف مع مدحت صالح ليس بسيط

وتابع علي الحجار: "100 سنة غنا مشروعي ومدحت صالح نقله كوبي بيست تحت اسم الأساتذة، هو عارف أن ده مشروعي، وعارف انا شغال على ايه من سنين".

وأشار إلى أن خلافه مع مدحت صالح ليس بسيط مثلما يتوقع البعض، "إحنا مش عيال بنتخانق في الشارع والموضوع هيخلص، تخيل تعمل دراسة دكتوراه تعبان فيها من سنين ومرة واحدة تلاقيها اتاخدت منك على اسم حد تاني".

واستكمل: “أنا مستغرب مدحت صالح مخرجش رد عليا لغاية دلوقتي ليه، ليه مطلعش قال أنا معرفش أن ده مشروع علي الحجار أو كلا من هذا القبيل، أنا مستغرب هو مطلعش ليه لغاية دلوقتي".