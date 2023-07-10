عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان بيقول عليا أستاذه.. علي الحجار يكشف سبب الخلاف مع مدحت صالح

علي الحجار ومدحت
علي الحجار ومدحت صالح

كشف الفنان علي الحجار، أسباب الخلاف بينه وبين الفنان مدحت صالح قائلا إنه يحب مدحت صالح جدا، وهو فنان كبير ومهم، ويحب يستمع لأغانيه، ولكن فكرة مشروع " 100 سنة غنا" هي فكرته من الأساس، ويرفض نقلها باسم آخر، وهذا ما يقوم به مدحت صالح في الوقت الحالي. 

وأضاف "الحجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مدحت صالح خرج في العديد من الحوارات التلفزيونية يتحدث عن أنه تعلم من علي الحجار الكثير، متابعا: " كان بيقول عليا أستاذه وبقعد ورا السور اتعلم منه، واسمعه، مدحت صالح عارف المشروع بتاعي، وعارف أن الدراسة بتاعتي".

علي الحجار: الخلاف مع مدحت صالح ليس بسيط 

وتابع علي الحجار: "100 سنة غنا مشروعي ومدحت صالح نقله كوبي بيست تحت اسم الأساتذة، هو عارف أن ده مشروعي، وعارف انا شغال على ايه من سنين". 

وأشار إلى أن خلافه مع مدحت صالح ليس بسيط مثلما يتوقع البعض، "إحنا مش عيال بنتخانق في الشارع والموضوع هيخلص، تخيل تعمل دراسة دكتوراه تعبان فيها من سنين ومرة واحدة تلاقيها اتاخدت منك على اسم حد تاني". 

واستكمل: “أنا مستغرب مدحت صالح مخرجش رد عليا لغاية دلوقتي ليه، ليه مطلعش قال أنا معرفش أن ده مشروع علي الحجار أو كلا من هذا القبيل، أنا مستغرب هو مطلعش ليه لغاية دلوقتي". 

علي الحجار مدحت صالح 100 سنة غنا النهار الستات مفيدة شيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية تزف بشرى سارة للجماهير بشأن الموسم المقبل

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

نقلا عن "العربية".. تركيا تسجن وترحّل 60 إخوانيا للتقارب مع مصر

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

حقيقة صورة إمام عاشور بقميص النادي الأهلي | التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

أمريكا وألمانيا تتخليان عن أوكرانيا في قمة الناتو.. صحيفة بيلد تكشف المستور

لو بتسافر كتير.. جوجل أضافت ميزة جديدة لـ تطبيق Calendar

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

مينفعش يتساوى بيا.. علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تطلب اختبار قدرات قبل دخولها

بسبب قرض 400 مليون دولار.. ماذا حدث مع وزير النقل داخل البرلمان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

مرض خطير يصيب 40 %؜ من سكان العالم.. تعرف على أسبابه وأعراضه

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ