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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثتان ومصابان.. تفاصيل صعق 4 أشخاص داخل بلاعة صرف في الجيزة

بلاعة صرف
بلاعة صرف

لقى شخصين مصرعهما في الجيزة، كما أصيب 2 آخرين صعقا بالكهرباء داخل بلاعة صرف وذلك أثناء قيامهم بصيانة البلاعة وتنظيفها بمنطقة مسجد موسى في أطفيح جنوب الجيزة.

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التفاصيل الكاملة لمصرع وإصابة 4 بصعق كهربائي

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثامين شخصين لقيا مصرعهما جراء حادث الصعق في بلاعة صرف، كما طلبت تحريات المباحث في الجيزة حول الواقعة، وطلبت الإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وكذا الإستماع لشهود العيان على الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بحدوث صعق كهربائي داخل بلاعة صرف بمنطقة أطفيح ووقوع ضحايا جراء الحادث، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الإنتقال والفحص وكشف الملابسات.

مصرع شخصين بـ صعق كهربائي في الجيزة

بالإنتقال والفحص كشفت معاينة الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه اثناء قيام 4 أشخاص بتنظيف بلاعة صرف في منطقة أطفيح وصيانتها تعرضوا لحادث صعق كهربائي مما نتج عنه مصرع شخصين وإصابة شخصين آخرين جراء الحادث.

وحررت أجهزة مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، بلاغا بالواقعة وجرى إستكمال الإجراءات القانونية ونقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج والعرض على النيابة العامة في الجيزة.

التحريات: صعقوا أثناء صيانة بلاعة صرف

حيث تم نقل جثماني الضحايا إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي، تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقى العلاج، وجرى إستكمال التحريات الأمنية في الحادث للوصول إلى اسباب الوفاة.

الجيزة اطفيح مديرية امن الجيزة بلاعة صرف صعق كهربائي

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