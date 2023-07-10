بيان عاجل للخارجية الروسية بشأن التعاون بين موسكو والرياض في أوبك بلس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ناقشا استمرار التفاعل بين البلدين في تحالف أوبك بلس.

ووفقا لبيان الخارجية الروسية، فقد تمت مناقشة القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالتنمية المستمرة للعلاقات الروسية السعودية الودية التقليدية خلال الحديث، مع التركيز على مهام التنفيذ العملي للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في وقت سابق على أعلى مستوى، بما في ذلك تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة والتوسع الثقافي والعلاقات الانسانية ".

وأشار بين وزارة الخارجية الروسية إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص لاستمرار التفاعل البناء في صيغة أوبك بلس.

وعُقد الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي ونظيرة الروسي على هامش الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي.