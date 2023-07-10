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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون الخليجي في موسكو

صدى البلد

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، اجتماعا وزاريا في العاصمة الروسية موسكو، للحوار بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي. 


وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن هذا الاجتماع الوزاري هو السادس من نوعه، ويهدف إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا الاتحادية.


وكان وزير الخارجية الروسي قد أعلن في وقت سابق أن الاجتماع الوزاري السادس مع دول مجلس التعاون الخليجي سيعقد في موسكو.


وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن اجتماع اليوم سيناقش مواضيع مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفير فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية من جهة أخرى. 


وقال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تصريحات سابقة إن توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي في شهر نوفمبر عام 2011، كان دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدما لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات.

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